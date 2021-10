Covid-19: le Togo obtient 300 000 nouvelles doses de Pfizer des USA

Les Etats-Unis ont fait don de vaccin anti-covid au Togo pour une troisième fois. Dimanche, les autorités togolaises ont réceptionné un lot de 301.860 doses du vaccin Pfizer, offert par les Etats-Unis.

Le Togo a officiellement réceptionné dimanche un lot de 301.860 doses du vaccin Pfizer, offert par les Etats-Unis. Le lot, octroyé à travers l’initiative COVAX, a été accueilli à l’aéroport de Lomé par l’ambassadeur américain, des officiels et les partenaires de l’Unicef et de l’OMS.

Cette livraison porte à un peu plus de 600.000, le nombre total de doses envoyées par les USA, dans le cadre de leur promesse. Pour le Togo qui a franchi la semaine dernière le cap du million de vaccinés, cette nouvelle dotation contribuera à renforcer la campagne vaccinale, et atteindre les objectifs fixés par le gouvernement.

Ces 301.860 doses de vaccin Pfizer ont été réceptionnées par le ministre en charge de la santé, Pr MIJIYAWA des mains de l'ambassadeur des USA au Togo, Eric STROMAYER en présence de Mme la ministre déléguée en charge de l'accès universel aux soins, Dr Mamessilé ASSIH-AGBA.

Ce don des USA qui est le 3ème d’une série, s’inscrit dans le cadre de l’engagement des autorités américaines à partager leurs vaccins avec le monde. C’est aussi la concrétisation de la promesse du Président Joe Biden de soutenir les pays africains dont le Togo, dans la lutte contre la Covid-19.

Au sein de l’espace Uemoa, le Togo est le premier pays en termes de taux de vaccination contre le coronavirus. C’est ce que montrent les statistiques de la plateforme ‘Our World in Data’ dirigée par l’Université britannique d’Oxford. A la date du 8 octobre, 21,6% de la population cible au Togo, a au moins reçu une dose de vaccin et on dénombre plus d’un 1,13 millions de doses administrées, selon le gouvernement.