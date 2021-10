Covid-19: la Suède suspend le vaccin Moderna «par précaution»

Ce mercredi 06 octobre 2021, la Suède annonce la suspension, «par précaution», du vaccin Moderna, pour les moins de 30 ans, a-t-on appris des médias locaux.

En raison d’un risque d’inflammation cardiaque au niveau de la couche juvénile, le Gouvernement de la Suède annonce la suspension du vaccin Covid Moderna, pour les moins de 30 ans. Selon les autorités suédoises, cette mesure est prise, juste «par précaution». Le Gouvernement relève toutefois, que la probabilité d’effets secondaires reste négligeable.

L’usage du vaccin Spikevax de Moderna mis en pause

L’autorité de santé publique (FHM), chargée de la campagne de vaccination, a décidé d’anticiper les risques d’effets secondaires. La FHM «a décidé de mettre en pause l’usage du vaccin Spikevax de Moderna pour tous ceux nés en 1991 et après, par principe de précaution», indique-t-elle dans un communiqué.

Cette décision intervient «après des signes de risque accru d’effets secondaires comme les inflammations du myocarde et du péricarde», précise FHM. Selon l’agence, le risque est plus marqué après la deuxième dose et chez les sujets masculins. «Mais le risque d’être atteint est minime, c’est un effet secondaire très rare», souligne-t-elle.

À en croire l’instance, les maladies cardiaques, telles que la myocardite et la péricardite, sont loin de causer des dégâts. «La myocardite et la péricardite disparaissent souvent d’elles-mêmes, sans causer de problèmes durables, mais les symptômes doivent être évalués par un médecin», explique l’agence.

Il faut rappeler que quelque 81.000 personnes de moins de 30 ans ont reçu une première dose de Moderna en Suède et pas la deuxième.