Covid-19 en Grande Bretagne: la campagne vaccinale élargie aux femmes enceintes

Selon une note officielle rapportée par la presse de la Grande Bretagne, citant le service de santé britannique (NHS), les femmes enceintes sont appelées à se faire vacciner, sans en craindre un risque.

Dans le cadre de l’immunisation de la population contre la pandémie de la Covid-19, le gouvernement britannique, à travers le service national de santé (NHS), a lancé un appel pressant à l’endroit, notamment, des femmes enceintes pour aller se faire vacciner. Ses appels sont relayés par les médecins et les sages-femmes pour exhorter ses dernières à prendre part à la campagne vaccinale, pour se protéger et sauvegarder la santé de leur fœtus.

1/5 des cas graves sont des femmes enceintes

Selon les derniers chiffres, disponibles au niveau du service de santé britannique (NHS), il est, en effet, établi qu’environ 1/5 des cas graves de contamination à la maladie du coronavirus sont des femmes enceintes non vaccinées. Face à ce constat alarmant, le Gouvernement de la Grande Bretagne en appelle à la prise de responsabilité des uns et des autres, surtout, des femmes enceintes.

Notons que ces chiffres ont été publiés juste après la publication de preuves, de la part de médecins israéliens, faisant état de ce que le virus peut causer de graves dommages, non seulement à la future mère, mais aussi à son bébé dans les derniers stades de la grossesse.

Aucun risque pour la future mère et son fœtus

À en croire la Docteure Jo Mountfield, vice-présidente du Royal College des Obstétriciens et Gynécologistes, au travers d’un tweet, à l’étape actuelle, aucun risque n’est établi, qui pourrait porter atteinte à la santé de la mère ou à celle du bébé à naître. « Vous pouvez vous faire vacciner à n’importe quel stade de la grossesse », assure-t-elle, dans son tweet, et d’ajouter que « nous avons de plus en plus de données qui nous disent que le vaccin n’augmente pas le risque de fausse couche et qu’il n’augmente pas le risque de mortalité in utero. »

