Covid-19 en Australie: après plus de 06 mois de confinement, enfin le bout du tunnel

Au terme d’une réunion du Cabinet national, vendredi 08 octobre 2021, le Premier ministre australien, Scott Morrisson, a décidé de l’assouplissement progressif du confinement en cours dans le pays. L’Australie connaîtra donc, dans les jours à venir, un déconfinement en trois étapes, a-t-on appris des autorités australiennes, rapportées par les médias locaux.

La pandémie de la Covid-19 a ralenti les activités dans presque tous les pays du monde. Le confinement aura été l’une des mesures barrières les plus drastiques édictées par les États pour faire face à la crise sanitaire. L’Australie n’a pas été en reste, le pays ayant subi l’un des plus longs confinements.

Le vendredi 08 octobre dernier, lors d’une réunion du Cabinet national, le Premier ministre australien, Scott Morrisson, a dévoilé un plan de déconfinement pour, dit-il, donner un coup de pouce, avant juillet 2021, à l’économie du pays, frappée de plein fouet par la maladie virale. « Aujourd’hui, nous remettons l’Australie en état de marche. », a déclaré le Premier ministre Scott Morrisson, rapporté par le journal officiel, lors d’une conférence de presse, depuis Canberra. « Et notre objectif est de franchir ces étapes pour arriver à une économie libre de Covid-19, avant le mois de juillet. », a-t-il ajouté, selon la même source. Ce plan de déconfinement se déroule en trois étapes.

Déconfinement en trois phases

La première étape du déconfinement connaîtra la réouverture des cafés, restaurants, magasins, bibliothèques, piscines et plaines de jeux. Les Australiens seront autorisés à recevoir jusqu’à cinq personnes chez elles et les rassemblements publics jusqu’à dix personnes seront permis, tout comme le seront les déplacements non essentiels entre États. La deuxième phase de l’assouplissement consistera en l’autorisation des regroupements jusqu’à vingt personnes ainsi que la réouverture des salles de sports, salons de beauté, musées et cinémas. Enfin, au troisième stade du déconfinement, jusqu’à cent personnes pourront se réunir publiquement, dans les pubs, les discothèques et boîtes de nuit, les saunas et les aires de restauration.

Le Premier ministre n’a pas dévoilé de dates précises pour chaque pallier et laisse le soin à chaque État de décider de l’introduction des mesures de déconfinement sur leur territoire. Scott Morrisson a néanmoins précisé que ce plan serait réexaminé toutes les trois semaines. L’Australie a dénombré plus de 6.900 patients du coronavirus sur son territoire depuis le début de la crise, dont moins de 900 sont encore malades à l’heure actuelle. Au moins 97 personnes y sont décédées des suites de la Covid-19.