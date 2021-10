Covid-19 en Angola: le test de dépistage rapide désormais payant

Depuis le mois de janvier dernier, avant l’entrée sur le sol angolais, obligation est faite à tout voyageur de se soumettre au test de dépistage rapide de la Covid-19. Alors que ces tests étaient gratuits, le Gouvernement angolais vient de décider de les rendre payants.

Les autorités angolaises viennent de prendre une mesure officielle pour rendre payants, les tests de dépistage rapides de la maladie à coronavirus, à l’aéroport international du 04 février de Luanda. Le décret pris en ce sens, fixe le prix du test à 46 euros, soit un peu plus de 30 FCFA.

Il faut noter que le payement de ce que le Gouvernement angolais désigne par « redevance sanitaire », ne se fera pas à l’entrée sur le territoire. Ce montant est annexé au prix du billet d’avion au moment de la réservation au niveau de la compagnie aérienne, et est rétrocédé, après, à l’Etat angolais.

L’Angolais, comme tous les autres pays africains, qui font face à la pandémie de la Covid-19, travaille d’arrache-pied pour booster hors de son territoire la maladie virale. C’est dans cette optique que Luanda vient d’instaurer cette « redevance sanitaire ».

Il faut rappeler qu’au rang des mesures restrictives mises en place par les autorités angolaises, on note la présentation du pass vaccinal pour tous les usagers et utilisateurs des services publics et privés.