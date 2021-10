Covid-19 aux Etats-Unis: le pays franchit la barre des 700.000 décès

L’information vient de tomber et fait l’effet d’une bombe. Les Etats-Unis ont franchi la barre des 700.000 morts de Covid-19, depuis le début de la pandémie, informe France 24.

À ce jour, selon les données de l’université Johns Hopkins, les Etats-Unis enregistrent, de loin, le plus lourd bilan humain lié à la Covid-19. Depuis le début de la pandémie de la Covid-19, le pays a franchi le seuil des 700.000 morts. L’annonce a été faite, vendredi 1er septembre.

Malgré la campagne de vaccination, en cours dans le pays, ce sombre record vient démontrer l’autre revers de la médaille, en termes de morts de cette maladie virale, qui continue d’étendre son emprise sur la planète entière. Il faut noter que, sur la liste des pays ayant enregistré de lourdes pertes humaines, des suites de la Covid-19, les Etats-Unis sont à la première place.

Derrière le pays de Joe Biden, on peut trouver, respectivement, le Brésil et l’Inde. Des centaines de milliers de petits drapeaux blancs, flottent, non loin de la Maison Blanche, en guise d’hommage à ces personnes qui ont rendu l’âme, depuis l’avènement de la crise sanitaire.

Le vaccin n’est pas un rempart absolu contre le virus

Depuis quelques mois, le constat sur le terrain de la vaccination fait état d’un fort ralentissement de la campagne vaccinale. Or, qu’il nous souvienne que cette campagne de vaccination, qui a été lancée avec tambours et trompettes, en décembre 2020, a connu une hausse, en mars 2021.

À ce jour, sur le sol américain, selon les autorités sanitaires, 215 millions de personnes ont été vaccinées par l’un des trois doses, dont dispose le pays, soit un peu plus de 64 % de la population.

Néanmoins, la vaccination obligatoire et le respect strict des mesures barrières, telles que le port du masque, crée des dissensions au sein de la classe politique américaine. Certains gouverneurs républicains, comme ceux du Texas ou de la Floride, ont même souhaité instaurer des interdictions d’obligation de port du masque dans leurs États, invoquant la protection des libertés individuelles.

L’État démocrate de Californie a, au contraire, annoncé, vendredi, son désir de rendre la vaccination obligatoire pour tous les élèves qui y sont éligibles, une décision sans précédent dans le pays.