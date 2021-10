Covid-19 au Togo: les lieux de culte et « grands bars » autorisés à rouvrir

Le gouvernement togolais a annoncé vendredi, à travers divers communiqués, que les lieux de cultes et les « grands bars » sont désormais autorisés à rouvrir. Ce, après plus d’un mois de fermeture, en raison de la flambée des cas de covid-19 dans le pays.

Fermés depuis le 10 septembre sur tout le territoire togolais dans le cadre de nouvelles restrictions sanitaires, les lieux de culte (précédemment ouverts) et les « grands bars » sont autorisés à ouvrir de nouveau. La décision prise par le gouvernement, après l’avis du conseil scientifique et des échanges avec les principaux acteurs, a été annoncée vendredi soir à travers des communiqués.

Ces réouvertures, qui interviennent suite au constat de la baisse du nombre de contaminations dans le pays, devront néanmoins tenir compte du respect de certaines mesures : limitation du nombre de personnes, port systématique du masque, lavage et désinfection systématique des mains, distanciation physique. En outre, des dispositifs mobiles de vaccination seront déployés à proximité des lieux de culte et des bars, en collaboration avec les responsables religieux et les tenanciers.

Les mesures, précisent les ministres de l’administration territoriale et du tourisme, “seront ajustées au fur et à mesure de l’observation de l’évolution de la pandémie dans le pays”. A cet effet, les restrictions prises le mois dernier “seront automatiquement remises en application en cas de forte augmentation des cas”.

Face à l'évolution de la pandémie de #coronavirus au #Togo, le @GouvTg décide de l'ouverture des lieux de culte et des grands bars fermés depuis le 10 septembre dernier.



Des précisions dans ces communiqués ci-dessous pic.twitter.com/yffSWIQLk1 — Primature Togo (@PrimatureTogo) October 8, 2021

“Techniquement, les restrictions de ces dernières semaines ont permis de revenir à moins de 8% de tests positifs avec une vaccination qui s’est accélérée. L’enjeu est que le taux reste aussi bas pour éviter des restrictions”, explique le Secrétaire général du gouvernement, Kanka-Malik Natchaba. Enfin, il est à souligner que la réouverture des grands bars ne concerne pas les discothèques et les boîtes de nuit qui restent fermées.