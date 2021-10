Covid-19 au Bénin: le vaccin Pfizer peut être administré aux enfants de 12 ans et plus

Les premières doses du vaccin Pfizer réceptionnées par le Bénin sont déjà disponibles sur les sites de vaccination anti-covid. A travers un communiqué en date du 1er octobre 2021, le ministre de la Santé a informé la population de ce que les enfants âgés de 12 ans au moins peuvent se faire vacciner avec Pfizer.

Au Bénin, la vaccination anti-covid est désormais ouverte aux enfants de moins de 18 ans, mais seulement avec les doses de Pfizer. « En plus des personnes âgées de 18 ans et plus, le vaccin Pfizer peut être administré aux enfants âgés de 12 à 18 ans », précise le communiqué du ministre Benjamin Hounkpatin.

Nous y reviendrons…