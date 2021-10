Covid-19 au Bénin: des promoteurs de bars récalcitrants rappelés à l’ordre par le préfet Alain Orounla

Le préfet Alain Orounla a fait une descente surprise dans la ville de Cotonou pour contrôler l’effectivité de la fermeture des Bars. Cette descente a permis au préfet de constater l’ouverture par endroit des bars et discothèques malgré la mesure restrictive de fermeture à laquelle le gouvernement les a soumis plus tôt pour raison de Covid.

A Cotonou, certains promoteurs de bars sont dans le viseur du préfet Alain Orounla. Dans la matinée de ce samedi 2 octobre 2021, le Préfet Alain Orounla très préoccupé par la santé de ses administrés est descendu de façon inopinée dans certains bars pour constater le respect de la fermeture des discothèques annoncé plus tôt par le gouvernement.

Accompagné des éléments de la Police républicaine, le préfet a remarqué, selon africa Zoom, que la décision est violée par des promoteurs qui , en plus d’avoir ouvert leur bar, ne respectent pas la distanciation sociale et le port de cache-nez.

Choqué par cette situation, qui , pourrait mettre en danger, la santé de ses administrés, l’autorité préfectorale a ordonné selon la même source, la fermeture pure et simple de plusieurs bars et discothèques. Une procédure a été ouverte et les promoteurs des bars concernés ont reçu une convocation pour répondre de leur acte.

Suspension de toutes activités festives

Le Bénin fait face à une recrudescence des cas de COVID-19 avec des pertes en vies humaines. En raison de la recrudescence des cas graves de Covid-19 au Bénin, le comité interministériel de gestion de la crise sanitaire COVID-19 avait décidé de la suspension de toutes les manifestations culturelles et festives sur toute l’étendue du territoire national.

La décision était intervenue le 25 août 2021 à la suite de la séance de concertation qui s’était tenue la veille le 24 août 2021 avec les promoteurs des événements culturels. Le gouvernement avait également réactivé toutes les mesures préventives instituées il y a environ un an. Parmi ces mesures, figure la suspension des événements et manifestations à caractère culturel, festif, sportif et religieux.

Une telle démarche vise à protéger ces acteurs pour assurer le bon fonctionnement du système de santé et, ce faisant, leur éviter d’être des vecteurs de propagation de la pandémie. Le même conseil a instruit les ministres, les responsables de toutes les institutions publiques et de toutes les structures privées à l’effet de recommander fortement la vaccination contre la COVID-19 à tous leurs agents.