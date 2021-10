Coup d’Etat au Soudan: le général Abdel-Fattah Burhan dissout le Conseil souverain

Alors qu’un coup d’Etat vient d’avoir lieu au Soudan et que le Premier ministre a été arrêté après avoir refusé de démissionner, les militaires ont décrété l’Etat d’urgence dans le pays.

Dans une allocution télévisée, le général soudanais Abdel-Fattah Burhan a annoncé qu’il dissolvait le Conseil souverain du pays, ainsi que le gouvernement dirigé par le Premier ministre Abdalla Hamdok. Il a déclaré que les querelles entre les factions politiques ont poussé l’armée à intervenir. Le général Burhan a déclaré qu’un nouveau gouvernement technocrate conduirait le pays aux élections.

Cette sortie du chef du conseil présidentielle intervient quelques heures seulement après que le Premier ministre Abdalla Hamdok et plusieurs hauts responsables du gouvernement, ont été arrêtés et détenus par les militaires. L’action des militaire coïncide avec des jours de manifestations dans le pays contre le régime civil ; des manifestations apparemment suscitées et soutenues par l’armée.

Après le coup d’Etat, le principal parti politique du pays et une autre plateforme pro-démocratie, ont appelé les soudanais à sortir dans les rues pour s’insurger contre le putsch.