Côte d’Ivoire – Limitation d’âge pour la présidence: «Je trouve que c’est ringard», Laurent Gbagbo

Le président du parti des peuples africains de Côte d’Ivoire (PPA-CI) Laurent Gbagbo, s’est prononcé sur la question de la limitation éventuelle de l’âge pour briguer la présidence de Côte d’Ivoire. Il a clairement exprimé son désaccord.

En Côte d’Ivoire, la question de la limitation de l’âge pour être candidat à l’élection présidentielle dans le pays est de plus en plus évoquée dans les débats publics. Lors d’une interview avec la chaîne française France24, l’ancien président Laurent Gbagbo a également été amené à apporter son appréciation de la question de la limite d’âge.

« Je suis contre », a clairement martelé Laurent Gbagbo sur le sujet de limitation de l’âge de candidature à la présidentielle. « Je trouve que c’est ringard », poursuit Gbagbo en ajoutant que « dans un pays civilisé où on est bien élevé, on n’élimine pas les candidats à cause de leur âge ». Gbagbo conclu sur la question en rappelant que le président américain Joe Biden était plus âgé que lui.

Notons que selon les informations qui circulent, un nouvel amendement de la constitution de Côte d’Ivoire serait en train d’être pensé pour limiter à 75 ans, l’âge pour briguer la présidence dans le pays. Cette disposition, qui avait été abrogée lors de la dernière modification de la loi fondamentale ivoirienne, priverait, en cas de retour, le président Alassane Ouattara et les anciens présidents Henri Kona Bédié et Laurent Gbagbo d’une éventuelle candidature en 2025.