Côte d’Ivoire: Laurent Gbagbo acte son grand retour en politique avec un nouveau parti

De retour au pays le jeudi 17 juillet 2021, l’ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, a acté son retour en politique avec le lancement officiel de son nouveau parti « panafricain de gauche », à la faveur d’un congrès constitutif entamé depuis samedi 16 octobre 2021, à Abidjan, la capitale de la Côte d’Ivoire.

Après dix ans passés à la Cour Pénale Internationale (CPI) dans le cadre du procès des crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis lors des violences post-électorales, Laurent Gbagbo a regagné la Côte d’Ivoire le jeudi 17 juillet 2021. Au bercail, l’ancien président s’est toujours montré omniprésent sur la scène politique.

Le FPI (son parti historique, fondé dans la clandestinité en 1982) étant désormais aux mains de M. Affi N’Guessan, le Woody de Mama a décidé, 4 mois après avoir regagné la Côte d’ivoire, de donner un nouveau souffle à son retour en créant sa propre formation, qui devrait s’appeler « Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire » (PPA-CI), un parti « panafricain de gauche ».

Avec ce nouveau parti, Laurent Gbagbo entend poursuivre la lutte pour la consolidation des acquis démocratiques: » (…) Dès notre accession au pouvoir, nous avons été empêchés de mettre en œuvre notre programme de gouvernement. Depuis que le pouvoir d’Etat nous a été enlevé, nous avons plus que remarqué le recul de la démocratie et les tentatives à peine voilées de restaurer le parti unique« , a déclaré le président de PPA-CI, Laurent Gbagbo. « Nous avons donc encore du chemin à parcourir mais nous sommes tout de même fiers de tout ce que nous avons accomplis », a-t-il ajouté, indiquant qu’ il « nous faut seulement ne jamais oublier que l’avancée de la démocratie dépend plus du comportement et des luttes de l’opposition que des faits et gestes du parti au pouvoir« .

A cet égard, dit-il, nous devons « associer la jeunesse et savoir lui passer le flambeau et cela passe nécessairement par la renaissance de notre mouvement pour faire face à ces nouveaux défis ». Soulignons que le congrès du parti de Gbagbo a connu la présence d’Adama Bictogo, directeur exécutif du RHDP. Il place sa présence dans la continuité de la rencontre Ouattara-Gbagbo du 27 juillet. On note également la présence de l’opposant tchadien Succès Masra et l’absence remarquée de Simone Gbagbo.