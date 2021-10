Côte d’Ivoire: «ce n’est jamais facile de se séparer d’un vieux compagnon», Affi N’guessan à propos de Gbagbo

Le président du Front populaire ivoirien Pascal Affi N’guessan a réagi après la mise sur les fonts baptismaux, du nouveau parti de Laurent Gbagbo. Il a indiqué que chacun fasse son chemin de son côté.

L’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, a officiellement dévoilé le Parti des peuples d’Afrique de Côte d’Ivoire (PPA-CI), sa nouvelle plateforme politique crée après son acquittement définitif du FPI et son retour triomphal au pays. En effet, Gbagbo a décidé de laisser son ancien parti le FPI à Affi N’guessan avec qui il avait un bras de fer pour le contrôle du parti.

Après le congrès du PPA-CI, l’ancien Premier ministre ivoirien a été interviewé par la chaîne française France24 et il s’est prononcé sur la question du nouveau parti de son ancien mentor. « Nous avons reçu ce nouveau parti comme un parti politique supplémentaire sur l’échiquier politique nationale », a indiqué Affi. Il a assuré que « ce n’est jamais facile de se séparer d’un vieux compagnon, mais il arrive des situations où il faut effectivement prendre acte, se faire une raison et continuer son chemin ».

Pascal Affi N’guessan reconnait qu’il y aura certains des partisans du FPI qui rejoindront effectivement le parti de Laurent Gbagbo « pour des raisons d’attachement personnel, mais le gros de la troupe, les militants du Front populaire ivoiriens, sont attachés à des valeurs, à des principes, et ces principes n’ont pas changé ; au contraire, ils vont se clarifier, ils vont se consolider ».

Affi ne semble donc pas inquiet de l’avenir du FPI et il assure que le congrès à venir du parti, le 13 novembre prochain, « serait la démonstration que le Front populaire ivoirien reste fort, qu’il continue sa marche en avant et qu’il se prépare à revenir au pouvoir en 2025 ». La rupture est donc définitivement consommée entre Gbagbo et Affi N’guessan et les deux personnalités feront désormais chacun son chemin.