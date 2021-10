Côte d’Ivoire – Braquage de la BCEAO en 2011: «c’est une mauvaise plaisanterie», Laurent Gbagbo

L’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo est revenu sur la question de sa condamnation par la justice ivoirienne à 20 ans de prison pour des accusations de braquage de la BCEAO lors de la crise post-électorale de 2011 dans le pays.

Dans un entretien accordé à la chaîne française France 24, Laurent Gbagbo est revenu sur plusieurs sujets dont sa condamnation pour braquage de la BCEAO en Côte d’Ivoire lors des troubles qui ont suivi l’élection présidentielle de 2010. L’ancien président a indiqué en rire assurant n‘avoir jamais braqué de banque.

« Je n’ai jamais braqué de banque », a indiqué Laurent Gbagbo après avoir souligné ne rien attendre du pouvoir sur une éventuelle amnistie car n’ayant aucune épée de Damoclès sur la tête. « Moi je ris et je dis que c’est une mauvaise plaisanterie », a indiqué le Woody de Mama. « On ne va pas me faire admettre ce qui est inadmissible », a ajouté Gbagbo qui avait déjà indiqué lors du congrès de son parti, qu’il récusait cette condamnation.

Notons que l’ancien président était encore à la Cour Pénale internationale pour de supposées crimes de guerre et crime contre l’humanité lors de la crise post-électorale qui a fait près de 3000 morts en Côte d’Ivoire, lorsqu’au pays il a été jugé pour un supposé braquage de la BCEAO pendant la même crise. Il a été définitivement acquitté et blanchi par la CPI et est rentré en Côte d’Ivoire sans être arrêté.