Côte d’ivoire: à peine son marie décède, elle est dépouillée de tous ses biens par sa belle famille

La scène surréaliste s’est passée à Yopougon, l’une des 15 communes du district d’Abidjan en Côte d’ivoire. Une femme qui vient de perdre son marie a été dépouillée des biens du foyer par sa belle famille. La vidéo qui est devenue virale a déjà suscité beaucoup de réactions dont celles des donateurs.

C’est une vidéo qui fait actuellement les choux gras des réseaux sociaux, ce jeudi 28 octobre 2021. Après avoir perdu son mari, une jeune femme s’est vue infligée une double peine par sa belle famille qui est venue la dépouillée.

Fauteuil, réfrigérateur, lits, table à manger tout est ramassé dans la maison de la veuve qui a eu deux enfants avec l’homme décédé (11 et 2 ans). Selon le médias ivoirien Infodrome, l’époux décédé n’est même pas encore inhumé. « Voilà ce qui se passe aujourd’hui, ils sont venus vider la maison, son oncle qui est à la gesco qui est venu tout prendre. Vous voyez comment des gens sont méchants. Ils ont tout pris dans la maison. Pourtant ils sont mariés légalement, Ils ont deux enfants », explique une dame en filmant. « Ça ne me dit rien, qu’ils prennent ce qu’ils veulent », répondait la veuve impuissante devant l’acte de sa belle-famille.

Après la diffusion de la vidéo, plusieurs activistes, sportifs et personnalités ont cherché à rencontrer la veuve. Une collecte de fond a été lancée et des promesses ont déjà été faites pour accueillir la veuve et les enfants. De plus, d’autres ont promis acheté tous les biens emportés par la belle famille.

Cette double peine infligée aux veuves en Afrique n’est pas un fait extraordinaire. En plus de perdre leur mari, les veuves en Afrique devront s’attendre à être premièrement molestée par des rites traditionnels aux allures de représailles. Mais avant même ces rites, elle sont régulièrement accusées d’avoir tué leurs défunts époux et dépouillées de tout bien puis mis à l’abandon avec les enfants s’il y en a. Si jadis, ces faits étaient tabous, les réseaux sociaux s’en occupent aujourd’hui.