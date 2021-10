Construction de la cité administrative: le contrat d’exécution des travaux signé entre SImAU et Shanxi

Un nouveau pas est franchi ce jeudi 7 Octobre 2021 dans la réalisation du projet de construction de la cité administrative d’Abomey-Calavi. La signature du contrat de l’exécution du projet a eu en effet lieu avec la société « Shanxi Construction ».

La signature du contrat s’est faite en présence du directeur général de la SlmAu (société immobilière et d’aménagement urbain), du représentant de Shanxi construction, du président du conseil d’administration de SImAU, du ministre du cadre de vie et du développement durable, José-Didier Tonato, du préfet du département de l’Atlantique et du maire Angelo Ahouandjinou.

En 24 mois, « Shanxi Construction » va procéder à la construction de 16 bâtiments administratifs de type R+3 avec un total de 60.080 mètre carré de surface de plancher. Le but du projet est de regrouper les services étatiques dans un même lieu.

À noter que le projet s’étend sur un site de trente-cinq (35) hectares environ dans la localité d’Ahossougbéta. Comme caractéristiques, il comprend seize (16) bâtiments de bureaux de types R+3, assortis de parking, d’un (01) centre médical, d’un (01) centre de Conférence, d’un (01) Restaurant, de trois (03) maquis en charpente métallique + couverture et des locaux techniques.