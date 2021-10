Congo: la danseuse Jeny Bosenge bastonnée par son mari, Dr Idéologie (vidéo)

La danseuse Jeny Bosenge a annoncé avoir été de nouveau battue par son fiancé, le comédien Docteur Idéologie.

La danseuse Jenifer Mboyo Bosenge alias Jeny Bosenge s’est affichée avec le visage enflé en début de ce week-end sur son compte instagram. Dans sa vidéo , elle dénonce avoir été victime de violence conjugale de la part de son fiancé, le comédien Bule Lumbala alias Docteur Idéologie

Sur les réseaux socoiaux, on peut voir des images de la jeune chorégraphe sérieusement battue, avec des hématomes au niveau des yeux et en larmes. Elle a également annoncé avoir une jambe cassée. Dans son long message titré « Je n’ai plus peur de parler, « Jeny Bosenge dit avoir subi différentes formes de violences tout le long d’une relation et rester sous silence. Pardonner, accepter ,supporter, et retomber amoureuse, penser que tout ira mieux. ».

« C’était le coup de TROP »

A l’en croire, tout au long de ce calvaire, elle dit avoir eu « peur de parler, peur de la réaction des gens, peur des menaces, avoir peur de sortir, avoir peur de nuir à quelqu’un et à sa carrière, avoir peur de mourir si l’on parle… »

« Le coup que j’ai reçu c’était le DENIER ! C’était le coup de TROP. Et c’est celui qui ‘a permis de me réveiller et sortir de cet emprise. », a-t-elle déploré. Ce n’est pas la première fois que Jenifer Mboyo Bosenge alias Jeny Bosenge a été bastonnée par son chéri, le comédien , Dr Idéologie.

« Je suis moi-même contre la violence envers les femmes»

Elle en avait fait cas en début 2021 et avait par la suite nié ses propres accusations . A l’époque, la jeune femme avait également annoncé sa rupture avec Dr Idéologie.

Alors que les accusations font grand bruit sur la toile, Docteur Idéologie a clarifié qu’il est contre la violence envers les femmes. A l’en croire, en aucun cas , il n’a levé sa main sur elle.

« Je suis moi-même contre la violence envers les femmes. En aucun cas j’ai levé ma main sur elle et comme il y a des choses qui s’expliquent, je vais m’expliquer », a réagi le comédien dans sa story Instagram.