Concours d’aspirants formateurs au profit des LTA: 2896 candidats ont composé le samedi

Dans le cadre de recrutements des aspirants formateurs au profit des lycées techniques agricoles (LTA), deux mille huit cent quatre vingt seize (2896) candidats ont planché le samedi 16 Octobre 2021 dans cinq départements retenus pour le compte de ce concours.

Cinq départements du Bénin ont accueilli ce samedi 16 Octobre 2021, le concours de recrutement des aspirants formateurs au profit des lycées techniques agricoles. Au total, 2896 candidats ont composé pour un recrutement de 662 aspirants formateurs.

A lire aussi: Bénin; Dossier ANaTT: une vague de licenciements entamée ce vendredi

Officiellement lancé le samedi 16 Octobre au Lycée Koulibaly de Cotonou par les ministres du travail et de la fonction publique, Mathys Adidjatou et Yves-Marie Kouaro CHABI de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, le concours s’est déroulé dans cinq départements à savoir: les départements du Littoral, de l’Atacora, du Borgou, du Mono, de l’Ouémé et du Zou.

« Sur la période 2021-2026, le gouvernement a conçu un programme de recrutement de 2152 formateurs pour les lycées techniques agricoles dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de l’Enseignement de la Formation Technique et Professionnelle pour laquelle il entend réhabiliter et construire 30 lycées agricoles au total. Sur les 2152 formateurs, 662 vont être recrutés au titre de l’année 2021« , a rappelé Mathys Adidjatou lors du lancement des épreuves.

Pour son collègue de l’enseignement secondaire, le recrutement de 662 aspirants formateurs au profit des lycées techniques agricoles est un peu spécial car d’habitude, c’est des généralistes qui étaient recrutés maintenant le gouvernement veut aller à la professionnalisation, a -t-il fait savoir. Il faut préciser que les candidats à ce concours ont composé dans 22 corps de métiers.