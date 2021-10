Concertations en Guinée: important communiqué du président Mamady Doumbouya

Le président de la transition en Guinée, le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya va rencontrer samedi 9 octobre 2021, tous les Directeurs des Ressources Humaines (DRH) des différents départements ministériels et des régies financières de l’Etat.

Après sa prestation de serment en tant que président de la transition de la Guinée, le patron de la junte militaire qui a renversé l’ancien président Alpha Condé, va renouer avec les concertations. Selon un communiqué officiel, il va rencontrer tous les Directeurs des Ressources Humaines (DRH) des différents départements ministériels et des régies financières de l’Etat le samedi 9 octobre 2021, à partir de 9h 00, au Palais Mohamed V.

Le communiqué ajoute par ailleurs, qu’aucune absence ou retard ne sera toléré. La junte militaire a organisé du 14 au 17 septembre 2021, des journées de concertations. À la table du colonel Mamady Doumbouya, membres de la société civile, acteurs économiques, responsables religieux et hommes politiques y sont conviés en vue du rétablissement d’un pouvoir civil.

Appel à l’union

Vendredi dernier, le patron de la junte, Mamady Doumbouya, a prêté serment pour diriger le pays durant la période de transition politique. Disant être conscient de la tâche à accomplir, il a appelé le peuple guinéen à s’unir pour accompagner le développement du pays.

« Moi Mamady Doumbouya, président de la Transition, je jure devant le peuple de la Guinée, de préserver à toute loyauté, la souveraineté nationale, respecter et faire respecter les dispositions de la charte de la transition, la dignité humaine les lois et règlements de la République et remplir mes fonctions dans l’intérêt supérieur de la nation et consolider les acquis démocratiques et garantir l’dépendance de la patrie et l’intégrité du territoire national », a-t-il déclaré.