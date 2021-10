Chine, Etats-Unis, Russie et Corée du nord, la redoutable course aux armes hypersoniques

La course aux armements continue de faire rage entre les puissances mondiales et c’est désormais la tendance des missiles dites, hypersoniques. Les États-Unis et la Russie ont effectué des tests ces derniers mois, et la Corée du Nord a déclaré le mois dernier avoir testé un missile hypersonique nouvellement développé. La Chine est également dans la danse avec un missile qui fait peur.

Les missiles hypersoniques voyagent à plus de cinq fois la vitesse du son dans la haute atmosphère, soit environ 6 200 km/h (3 850 mph). C’est plus lent qu’un missile balistique intercontinental, mais la forme d’un véhicule à glissement hypersonique lui permet de manœuvrer vers une cible ou loin des défenses.

La combinaison d’un véhicule planeur avec un missile capable de le lancer partiellement en orbite – un système de bombardement orbital fractionné (FOBS) – pourrait priver les adversaires du temps de réaction avec des mécanismes de défense traditionnels. Les missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), en revanche, transportent des ogives nucléaires sur des trajectoires balistiques qui voyagent dans l’espace mais n’atteignent jamais l’orbite.

Les États-Unis et l’URSS ont étudié le FOBS pendant la guerre froide, et l’URSS a déployé un tel système à partir des années 1970. Il a été retiré du service au milieu des années 80. Les missiles balistiques lancés par sous-marin présentaient de nombreux avantages des FOBS – réduisant les temps de détection et rendant impossible de savoir d’où viendrait une frappe – et étaient considérés comme moins déstabilisants que les FOBS.

Le Financial Times a rapporté samedi que la Chine avait lancé une fusée transportant un véhicule à glissement hypersonique qui a survolé l’espace, faisant le tour du globe avant de se diriger vers sa cible, qu’elle a ratée d’environ deux douzaines de milles. En juillet, la Russie a testé avec succès un missile de croisière hypersonique Tsirkon (Zircon) , que le président Vladimir Poutine a présenté comme faisant partie d’une nouvelle génération de systèmes de missiles. Moscou a également testé l’arme à partir d’un sous-marin pour la première fois. L8N2R017O

Les États-Unis ont déclaré fin septembre qu’ils avaient testé une arme hypersonique à respiration aérienne, ce qui signifie qu’elle peut voler seule dans l’atmosphère comme un missile de croisière – marquant le premier test réussi de cette classe d’armes depuis 2013. Quelques jours après l’annonce des États-Unis, la Corée du Nord a tiré un missile hypersonique nouvellement développé, le qualifiant d' »arme stratégique » qui a renforcé ses capacités de défense, bien que certains analystes sud-coréens aient qualifié le test d’échec.

Les tests récents sont les mouvements dans une course aux armements dangereuse dans laquelle les petites nations asiatiques s’efforcent de développer des missiles à longue portée avancés, aux côtés des grandes puissances militaires. Les armes hypersoniques et les FOBS pourraient être une préoccupation car elles peuvent potentiellement échapper aux boucliers antimissiles et aux systèmes d’alerte précoce. Certains experts ont mis en garde contre le battage médiatique entourant les missiles tels que celui que la Chine a testé en août.

« La Chine possède déjà environ 100 ICBM nucléaires qui peuvent frapper les États-Unis », a déclaré Jeffrey Lewis, spécialiste des missiles au James Martin Center for Nonproliferation Studies, basé aux États-Unis, en réponse au rapport du FT sur Twitter. « Bien que le planeur soit une touche agréable … c’est un vieux concept qui est nouvellement pertinent comme moyen de vaincre les défenses antimissiles. »