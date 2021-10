Chine: encouragée par les internautes, une influenceuse se suicide en direct sur TikTok

Elle se faisait appeler Luoxiaomaomaozi. Suivie par 678 000 followers, cette influenceuse chinoise de 27 ans s’est donnée la mort en direct, devant une partie de sa communauté, en ingérant des pesticides.

Le 14 octobre dernier, une influenceuse chinoise de 25 ans a mis fin à ses jours en direct sur les réseaux sociaux. La jeune femme s’est donnée la mort en ingérant un cocktail mortel de pesticides, en direct sur Douyin, le TikTok chinois.

La jeune femme connue sous le pseudonyme de « Luoxiaomaomaozi » a alors ingéré des pesticides mélangés à une boisson devant une partie de ses 678 000 abonnés. « Ceci n’est pas une publicité pour vendre des produits. (…) C’est probablement ma dernière vidéo, car je souffre de dépression depuis longtemps », a-t-elle confié. Un geste qui a été encouragé par de nombreux spectateurs.

🚨🇨🇳#中国: Chinese Influencer #Luoxiaomaomaozi Dies After Drinking Pesticide During Livestream After almost 1 Million Chinese Viewers "Encouraged" Her Suicide.



via Global Times pic.twitter.com/sDKGJO2L0y