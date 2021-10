« Cette fois-ci, la jeunesse africaine est plus éveillée, plus informée et plus aguerrie », Nicéphore Soglo aux ivoiriens

L’ancien président ivoirien Laurent Gbabgo a lancé le samedi 16 Octobre à Abidjan, un nouveau parti politique dénommé « Parti des Peuples Africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI)». Invité au congrès constitutif du nouveau parti de l’ancien président ivoirien, Nicéphore Dieudonné Soglo dans son discours a dit compter sur la maturité des jeunes africains pour que la terre ivoirienne ou africaine ne soit plus jamais souillée par les violences.

C’est par l’invocation de la paix sur la Côte-d’Ivoire que l’ancien président béninois entame son discours délivré à l’ouverture du congrès constitutif du « Parti des Peuples Africains-Côte d’Ivoire ». « Ces moments-ci apparaissent comme des célébrations de la démocratie en référence à un passé récent fait de tourments et de turpitudes. Plaise au ciel, que ces épreuves effroyables soient définitivement révolues et que cette terre ne soit point souillée à nouveau par la violence« , a indiqué le vice-président du forum des anciens chefs d’Etat africains.

Il me plaît, poursuit-il à mon tour, de témoigner de la considération à mon frère et ami le Président Laurent Gbagbo pour l’invitation à ce rendez-vous de la liberté : la liberté et l’expression du peuple noir. « Recevez en retour ma gratitude pour le soutien que vos amis et vous-même m’aviez témoigné lors du décès de mon épouse, Madame Rosine VIEYRA SOGLO. « , a martelé l’ancien chef d’Etat béninois.

L’Afrique dispose désormais d’une jeunesse plus informée plus aguerrie

Ces moments où l’Afrique subissait les arbitraires des autres puissances semble affirmer l’ancien président béninois, sont désormais révolu. Le continent dispose désormais d’une jeunesse beaucoup plus aguerrie et plus informée. « Toutes ces années se sont écoulées et pourtant nous avons l’impression d’une redondance des malheurs. Sauf que cette fois-ci, la jeunesse africaine est plus éveillée, plus informée et plus aguerrie. J’ai envie de lui dire, encore une fois, où qu’elle se trouve sur le continent ou dans la Diaspora, que « nous allons résolument vers la terre promise« , laisse entendre l’ancien chef d’Etat.

Comparant Laurent Gbagbo à Jomo Kenyatta, Nicéphore Soglo rappelle que son hôte a lui aussi baigné dans la culture des oppresseurs avant de faire le choix de réunir ses frères de la Côte-d’Ivoire. « Excellence Monsieur le Président Laurent Gbagbo, vous aussi, vous avez fait la prison, vous avez étudié chez eux, vous avez connu des noces avec l’une des leurs, vous avez été déporté, jugé, et vous êtes revenu rassembler les vôtres pour les amener vers leur destin. Vous les avez battus avec leurs propres lois. Comme votre illustre aîné Kenyatta, vous avez fait la démonstration que, ce ne sont pas leurs seuls géniteurs qui font des enfants intelligents« , indique-t-il dans son discours.

Pour Nicéphore Soglo, tant que les acteurs politiques africains emprunteront les voies de la renaissance, la jeunesse africaine sera de leur côté. « Tant que l’ auguste assemblée empruntera la voie de la Renaissance de l’Afrique au Sud du Sahara, vous aurez la jeunesse de Dar es Salam, de Cotonou, d’Accra, de Maputo, de toute l’Afrique au Sud du Sahara avec vous ».

L’homme d’Etat clôture son discours en invitant les peuples africains à se mettre tous debout vers l’union, vers la terre Promise… »Mais auparavant, donnons-nous la main. Pardonnons sans oublier, comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. En Afrique, dans nos traditions, on fait des offrandes à la paix. C’est en tout cas, le vœu de Félix Houphouët-Boigny, notre père à tous dont nous nous réclamons. Je vous remercie« , conclut-il.