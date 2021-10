« C’est une mission républicaine qui nous est confiée », Claudine Prudencio sur la mission de l’INF

Nommée le Mercredi 1er Septembre 2021 à la faveur de la rencontre hebdomadaire du Conseil des Ministres, Claudine Prudencio prend véritablement à cœur la mission qui lui a été confiée par le chef de l’Etat. A la croire, tous les ingrédients sont désormais réunis pour que la lutte contre les injustices faites aux femmes prennent une dimension jamais égalée.

Les femmes ont de beaux jours devant elles. C’est du moins le résumé que l’on peut faire de l’entretien accordé ce weekend à une télévision privée par Madame Claudine Prudencio, présidente de l’institut national de la femme.

« Plus rien ne sera comme avant dans la promotion du leadership au Bénin », a confié la présidente fondatrice du parti politique l’UDBN. A la croire, désormais tout ira plus vite, plus loin et encore plus efficacement.

Cependant, elle tient à rassurer l’opinion publique. Il ne s’agira pas d’une lutte des femmes contre les hommes. Pour Claudine Prudencio, il s’agit d’une dynamique de la restauration de la dignité féminine et non une quelconque révolution contre la gente masculine. « Nous ferons tout pour honorer cette confiance faite aux femmes. C’est une mission républicaine qui nous est confiée« , confie la présidente de l’inf.

Le renforcement de l’arsenal juridique, un appui à la mission…

Pour être à la hauteur de la mission qui lui a été confiée, Claudine Prudencio se réjouit de pouvoir s’appuyer sur la loi. « Notre action sera au triple niveau, de la prévention, de la répression mais aussi de l’après répression », a fait savoir la présidente de l’institut national de la femme (INF).

Au registre de la prévention, il y aura beaucoup plus d’action de sensibilisation, d’éducation. Ces actions seront intensifiées dans les milieux scolaires et universitaires. Au registre des sanctions, l’institut national de la femme veillera à ce que les auteurs des « violences » faites aux femmes soient véritablement sanctionnés.

Au besoin, l’institut national de la femme agira en lieu et place de la victime pour que les textes soient appliqués aux coupables. Dans tous les cas, les victimes de violences seront accompagnées et les dossiers étudiés au cas par cas.