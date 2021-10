Centrafrique: le président Touadéra annonce un «cessez-le-feu immédiat»

Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a décrété ce vendredi, un « cessez-le-feu unilatéral » dans la guerre contre les rebelles et a annoncé la fin des opérations militaires sur l’ensemble du territoire national.

Dans une allocution ce vendredi, le président Faustin Archange Touadéra, s’est prononcé sur la situation sécuritaire de la Centrafrique. Dans son discours, il a annoncé un «cessez-le-feu unilatéral immédiat» et «la fin des opérations militaires et de toute action armée sur l’ensemble du territoire national». Selon le président centrafricain, cette décision résulte de l’engagement pris par le gouvernement lors de l’adoption de la feuille de route de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs à Luanda, afin de «donner une chance à la paix».

La Centrafrique fait face aux attaques des groupes armés depuis quelques années. Mais la situation s’est progressivement améliorée avec l’arrivée des forces étrangères telles que les soldats rwandais et les éléments de la société russe Wagner. Dans ce pays de l’Afrique centrale, le nombre de déplacés a atteint un niveau sans précédent depuis 2014. Alors que 57 % de la population a besoin d’assistance et de protection et que 700 000 personnes sont exposées à la famine, les travailleurs humanitaires ont été 225 fois la cible d’attaques sur les cinq premiers mois de l’année 2021.