« Ce que nous ambitionnons pour ce pays n’existe pas encore… »; Laurent de Laure Faton sur la vision de LNA

Le parti « La Nouvelle Alliance » n’est pas un parti politique de trop. Ni de l’opposition, ni de la mouvance, la formation politique présidée par Théophile Yarou, aux dire de Dr Laurent de Laure Faton se démarque par sa vision et surtout par l’ambition qu’elle nourrit pour ce pays.

La réforme du système partisan et l’appel aux grands regroupements politiques n’empêchent pas la création de nouvelles formations politiques. La dernière en date est celle mise sous les fonts baptismaux ce samedi 16 Octobre par certains membres démissionnaires du parti force cauris pour un Bénin émergent.

Pourquoi Théophile Yarou et consorts ont-ils décidé de créer leur propre parti politique alors que l’heure est au regroupement de partis? A cette question, Dr Laurent de Laure Faton, secrétaire général du parti La Nouvelle Alliance affirme que la création de leur parti politique était nécessaire parce que « ce qu’ils ambitionnent pour ce pays n’existe pas encore« .

« Il y a certes des initiatives nobles. Mais vous savez que depuis trente ans, nous avons eu des partis politiques qui ont duré que dans le temps et dans un espace réduit. Aucun parti politique, en dehors du Prd qui est pratiquement en train de disparaître aujourd’hui, n’a pu faire trente ans. Notre ambition est que notre parti politique dure aussi longtemps que possible. Qu’il fasse au minimum cent (100) ans comme c’est le cas dans d’autres pays. Ça veut dire que c’est cette conscience qui nous a fait muer et créer ce parti« , confie-t-il aux confrères de « Le Matinal ».

Pour Laurent de Laure Faton, les partis politiques qui sont là, en dehors du Parti communiste du Bénin (Pcb) qui ne s’est pas conformé aux textes en vigueur, ne mènent pas leurs activités en fonction de leurs idéologies. « S’il arrivait qu’ils en ont une, c’est qu’ils ne font rien par rapport à cette idéologie. Leur idéologie c’est leur distance par rapport à la rivière ; alors que partout, c’est l’idéologie qui caractérise les partis politiques, à travers leurs activités, leurs déclarations et leur positionnement » précise l’ex secrétaire à l’économie numérique du parti FCBE.

Le parti LNA va se positionner par rapport à son idéologie…

Evoquant ce qui va différencier leur formation politique aux autres partis existants, Laurent de Laure Faton affirme que « La Nouvelle Alliance » est née pour se positionner par rapport à son idéologie. « Nous avons voulu avoir un parti politique qui se positionne par rapport à son idéologie. Cela veut dire qu’un parti pareil n’existe pas encore. C’est vrai qu’il y a des partis de la mouvance et de l’opposition qui sont là et mènent leurs actions. Ce n’est pas pour rien que notre parti n’est ni de la mouvance, ni de l’opposition et ni du centre. Nous ne pouvons pas nous situer à des partis politiques qui vivent dans un brouillard total« , fait-il savoir.

Même si les autres partis politiques ont une idéologie, ils ne fonctionnent pas sur la base de cette idéologie. Laurent Faton en veut pour preuve leur ralliement qui ne tient jamais compte de cette vision mais toujours dicté par des considérations temporaires.

» Nous voulons que notre structure dure longtemps et dans le temps. C’est pour cela que nous avons élevé notre vision au-delà des considérations matérielles pour nous attacher à notre idéologie que nous allons essayer de contextualiser » , justifie-t-il.