Canal+ signe un accord de partenariat avec la Fédération Béninoise de Basket-ball

Canal+ Bénin a signé un contrat de partenariat avec la Fédération Béninoise de Basket-ball ce mercredi 27 octobre 2021.

Après avoir accompagné la 16è édition du tour cycliste du Bénin, Canal+ renoue avec le sponsoring sportif et s’intéresse désormais à la balle orange. C’est dans ce sens qu’un partenariat a été acté ce mercredi entre Canal+ et la Fédération béninoise de Basket-ball .

En effet, avec ses 1600 licenciés, ses 80 équipes nationales, ses 48 clubs affiliés et ses 2 championnats professionnels, la Fédération béninoise de Basket-ball a convaincu Canal+ Bénin de l’accompagner à poursuivre ses objectifs.

L’acte de partenariat a été signé par Yacine Alao, Directrice Générale de Canal+ Bénin et Dr Ismahinl Onifadé, président de la Fédération Béninoise de Basket-ball dans le respect des gestes barrières au siège de Canal+ Bénin.

Canal+ signe un partenariat avec la Fédération béninoise de Basket-ball

« Ce partenariat est assez logique dans le sens où aujourd’hui, sur nos antennes, le sport occupe une grande place et le basket d’autant plus. Donc, c’et normal pour nous de nous engager dans le développement du basket au Bénin », a expliqué Yacine Alao, Directrice Générale de Canal+ Bénin.

Canal+ signe un partenariat avec la Fédération béninoise de Basket-ball

Pour elle, au delà de ça, les objectifs de la fédération sont très précis et très clairs. « L’ambition, c’est d’emmener un club à participer et voire, être finaliste de la BAN et nous, on ne pourrait être que fier de diffuser un évènement où il aura un club béninois qui ressortirait finaliste », a-t-il soutenu.

Canal+ signe un partenariat avec la Fédération béninoise de Basket-ball

Accompagner la jeunesse africaine dans la pratique du basket

L’idée de ce partenariat, dit-t-elle, est de s’engager de façon plus large et plus long terme auprès de la fédération pour accompagner toutes les initiatives qui sont menées par Dr Onifadé, président de la Fédération béninoise de Basketball et son équipe.

Canal+ signe un partenariat avec la Fédération béninoise de Basket-ball

Très heureux, Dr Ismahinl Onifadé, président de la Fédération béninoise de Basketball a remercié le groupe Canal+ pour la confiance qui lui a été accordée. « Vous avez fait le choix d’accompagner le Basket Ball », a-t-il confié. Il précise que l’initiative consiste à accompagner la jeunesse africaine dans la pratique du basket et surtout de la vie à travers la pratique du Basket-ball.

« Ca permettra aux jeunes non seulement sur le continent et dans le pays de pourvoir faire un chemin direct entre la BAN et la NBA plutôt que de faire les chemins très longs qui consistent à s’inscrire dans une université », a-t-il ajouté. A noter que ce soutien de Canal+ est la suite logique de précédents échanges et collaborations. Pour rappel, Canal+ a sponsorisé le lancement de la ligue béninoise de basket 3X3; accompagné la phase finale du challenge 3X3 qui s’est déroulée du 21 au 22 août 2021 au nouveau centre communautaire Eya.