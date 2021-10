Canada: un drone livre des poumons pour transplantation à un hôpital, une première mondiale

A Toronto, capitale de la province de l’Ontario, des poumons ont été livrés à l’aide d’un drone dans un hôpital. Ces poumons ont ensuite été transplantés avec succès. Il s’agirait d’une première mondiale.

Cette avancée technologique, une première mondiale, dit-on, se serait déroulée à Toronto au cours des deux « dernières semaines de septembre ». Ce n’est que le 12 octobre que Unither Bioélectronique, installée à Bromont depuis quelques années, s’est permis de lever le voile sur « cette réussite ». Le groupe de soins de santé de Toronto et la société de bioingénierie de Bromont, au Québec, affirment que le drone transportant les poumons s’est rendu de l’Hôpital Toronto Western à l’Hôpital général de Toronto le 25 septembre. Le voyage a duré six minutes et s’est terminé vers 1 h, heure locale.

Selon le Dr Shaf Keshavjee, chirurgien en chef du UHNUniversity Health Network, le receveur était un ingénieur de sexe masculin qui s’intéressait aux drones et sa transplantation s’est bien déroulée. Unither Bioelectronique a déclaré avoir choisi l’Hôpital général de Toronto pour participer à ce moment historique parce que c’est à cet endroit que la première transplantation pulmonaire au monde a été réalisée, en 1983. La première double transplantation pulmonaire s’y est aussi déroulée, en 1986. Des entreprises américaines ont déjà réussi à transporter des reins, des cornées et un pancréas à l’aide de drones.