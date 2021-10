Canada: le nouveau gouvernement respecte la parité et la représentativité régionale

Le Canada a un nouveau gouvernement. Réélu à la tête du gouvernement, Justin Trudeau a dévoilé ce mardi, son Conseil des ministres.

Plus d’un mois après son élection, Justin Trudeau a enfin révélé le visage de sa nouvelle équipe gouvernementale. Paritaire et représentatif de toutes les régions du Canada, le cabinet composé de 38 ministres fait la part belle à l’expérience et à la nouveauté.

Dans ce cabinet, on constate la promotion de Mélanie Joly au poste de ministre des Affaires étrangères, ainsi que la grande arrivée de Steven Guilbeault aux commandes du ministère de l’Environnement. Quant à Anita Anand, elle est ministre de la Défense nationale.

Voici la liste des 19 femmes et 19 hommes nommés ministres

– Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances, avait déjà été reconfirmée dans ses fonctions par Justin Trudeau, il y a quelques semaines.

– Militant écologiste et ministre du Patrimoine canadien depuis deux ans, Steven Guilbeault hérite de l’Environnement et du Changement climatique

– Mélanie Joly prend du galon; elle est promue au prestigieux poste de ministre des Affaires étrangères en remplacement de Marc Garneau qui ne réintègre pas le Cabinet

– Sans surprise Harjit Sajjan perd son ministère de la Défense nationale, il est remplacé par Anita Anand qui pilotait le dossier de la vaccination contre la COVID

– Jean-Yves Duclos devient ministre de la Santé; poste crucial en cette 4e vague de la pandémie

– François-Philippe Champagne conserve le ministère de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie

– Nouvellement élue, Pascale St-Onge fait son entrée au Cabinet à titre de ministre des Sports et ministre responsable de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

– Pablo Rodriguez est nommé ministre du Patrimoine canadien; il demeure lieutenant du Québec

– Marc Miller devient ministre des Relations Couronne-Autochtones

– Diane Lebouthillier conserve son ministère du Revenu national

– Marie-Claude Bibeau est reconduite comme ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

– David Lametti demeure ministre de la Justice et procureur général du Canada

– Omar Alghabra demeure ministre des Transports

– Carolyn Bennett devient ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

– Bill Blair est nommé président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile

– Randy Boissonnault est promu ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

– Mona Fortier devient présidente du Conseil du Trésor

– Sean Fraser devient ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

– Karina Gould devient ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

– Patty Hajdu devient ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l’Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario

– Mark Holland devient le leader du gouvernement à la Chambre des communes

– Ahmed Hussen devient ministre du Logement et de la Diversité et de l’Inclusion

– Gudie Hutchings devient ministre du Développement économique rural

– Marcie Ien devient ministre des Femmes, de l’Égalité des genres et de la Jeunesse

– Helena Jaczek devient ministre responsable de l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario

– Kamal Khera est nommée ministre des Aînés

Dominic LeBlanc demeure ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités

Lawrence MacAulay demeure ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

Marco E. L. Mendicino est nommé ministre de la Sécurité publique

Joyce Murray devient ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Mary Ng devient ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique

Seamus O’Regan Jr. est nommé ministre du Travail

Ginette Petitpas Taylor devient ministre des Langues officielles et ministre responsable de l’Agence de promotion économique du Canada Atlantique

Carla Qualtrough demeure ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes en situation de handicap

Harjit S. Sajjan devient ministre du Développement international et ministre responsable de l’Agence de développement économique du Pacifique Canada

Filomena Tassi devient ministre des Services publics et de l’Approvisionnement

Dan Vandal devient ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l’Agence canadienne de développement économique du Nord

Jonathan Wilkinson obtient le poste de ministre des Ressources naturelles