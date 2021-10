CAN 2021: l’Accord-cadre signé entre le Cameroun et la CAF

Le ministre camerounais des Sports et de l’éducation physique a annoncé ce vendredi, la signature entre le Cameroun et la CAF, de l’accord-cadre pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations Total Energies 2021.

Initialement prévue pour mardi et reportée en raison de la mission d’information sur les infrastructures actuellement en cours dans les différentes villes du Cameroun, la signature de l’accord-cadre pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations Total Energies 2021 entre le pays de Paul Biya et la Confédération Africaine de Football a été effective ce vendredi 22 octobre 2021.

Ce document juridique formalise définitivement l’organisation de la 33e édition de la CAN Total Énergies 2021 au Cameroun. La compétition ne sera donc plus retirée au Cameroun comme en 2019. La cérémonie organisée pour la circonstance s’est déroulée au Palais des Sports de Yaoundé.

Pour rappel, la CAN 2021 se tiendra du 9 janvier au 6 février 2022 dans six villes du Cameroun. Elle sera la toute première dans son histoire à être disputée par 24 équipes, dont les groupes et sites de compétition sont connus depuis deux mois.