Cameroun : une jeune femme donne naissance à un bébé de trois pères différents

Au Cameroun, une jeune femme, maman d’un nouveau-né, a choisi de gagner de l’argent en escroquant ses amants. La supercherie découverte, les présumés parents de l’enfant ont décidé de porter l’affaire devant la justice.

Cela peut paraitre choquant mais c’est la triste réalité de la société africaine actuelle où nos jeunes filles sont de plus en plus attirées par l’argent facile. Et plus déplorable encore, tous les moyens sont bons pour ces dernières, pourvu qu’elles parviennent à leur fin.

Génitrice d’un nouveau-né depuis le 24 septembre dernier, une jeune dame, dénommée Armelle, a choisi de gagner de l’argent en escroquant ses amants.

Selon le journal Cameroon Tribune, qui a rapporté les faits dans son édition du 30 septembre 2021, la jeune mère a reçu, en plus de l’argent pour les visites prénatales, la somme de 280.000 FCFA pour la layette de la part de Merlin T, mais aussi 350.000 FCFA, de Julien T, son second amant.

Les deux hommes, ne se doutant de rien (et visiblement heureux d’être père), se sont retrouvés, avec leurs familles respectives, nez-à-nez au domicile de la mère de leur bébé, au lendemain de son accouchement. Face à cette humiliation et déçu par le comportement de la jeune mère, le frère ainé va mettre la pression sur sa petite sœur pour qu’elle révèle le père de l’enfant. Mais cette dernière a simulé un malaise pour détaler.

Finalement, toute l’assemblée s’était donnée rendez-vous, mardi dernier, chez la nouvelle maman pour faire la lumière sur cette affaire honteuse. Et c’est là qu’Armelle va vider tout son sac. Sans l’ombre d’un regret, elle déclare que «ce n’est pas Julien… D’ailleurs, ce n’est pas Merlin non plus ! Les deux la courent seulement dans le sac». Elle va ensuite révéler que «le bébé est d’un certain Samuel Auguste W., comptable dans une boulangerie en France ». Ce dernier a séjourné au pays il y a quelques mois.

Désemparés, Julien et Merlin ont décidé d’attaquer en justice « la manipulatrice » pour se faire rembourser, ne serait-ce que le montant dépensé pour la layette.