Cameroun: un prêtre exorciste tue trois membres d’une famille dans le centre du pays

L’incident s’est produit à Okola, une commune du Cameroun située dans la région du Centre et le département de la Lekié. Selon les informations rapportées par ABK radio et repris par Actucameroun, un prêtre exorciste a intoxiqué et tué trois membre d’une famille. A en croire les sources sus-citées, l’homme de Dieu aurait distribué des produits à consommer aux populations de cette localité.

Trois membres d’une même famille sont décédés après avoir eu des douleurs abdominales. Deux autres personnes sont sous soins intensifs à l’hôpital de district d’Okola. Descendues sur les lieux du drame, les autorités ont appelé les populations à plus de vigilance. Une enquête a été ouverte.

Ce n’est pas la première fois que des incidents de ce genre impliquent les prêtes. En août dernier, le père Cyprien Amougui, curé de la paroisse Saint Philippe et Jacques de Ndongko, avait été suspendu pour avoir fouetté en public, un homme de 80 ans, en l’accusant d’être un sorcier.

La scène choquante est filmée dans une vidéo devenue virale. L’évêque visiblement déchaîné, frappe violemment, avec des tiges de macabo – une plante vivrière – un vieillard de 80 ans. Les violences durent plusieurs minutes. Il casse de nombreuses tiges sur la tête et les bras de l’infortuné octogénaire qui pleure en demandant à son bourreau d’avoir pitié.