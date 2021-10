Cameroun: attaque contre le convoi du Premier ministre

Le Premier ministre camerounais, Joseph Dion Ngute et sa délégation ont été pris pour cible mardi, à Bamenda, dans le Nord-Ouest du Cameroun par des combattants séparatistes. Le Premier ministre a été exfiltré par sa garde et conduit rapidement dans son véhicule.

A Bamenda pour l’évaluation et la mise en œuvre des résolutions prises au terme du grand dialogue national tenu en 2019, le Premier ministre camerounais, Joseph Dion Ngute et sa délégation ont été visés par des tirs de combattants séparatistes. Dans la foulée, le Premier ministre a été exfiltré par sa garde et conduit rapidement dans son véhicule.

Selon nos sources, le Premier ministre n’a pas été blessé. Mais il a vécu la journée la plus terrifiante de sa visite de travail de trois jours entamée le mardi 5 octobre à Bamenda. Pour rappel, la crise anglophone avait éclaté en octobre 2016, suite à un mouvement d’humeur d’avocats anglophones n’ayant pas obtenus la traduction de documents nécessaires à leur travail.

La protestation a rapidement évolué pour prendre une dimension armée dès décembre 2017, ce qui a coûté la vie à des centaines de civils et de militaires et poussé un grand nombre de camerounais au déplacement, soit vers le Nigéria voisin, soit vers les régions francophones du Cameroun.