Cameroun: 2 militaires tués dans une attaque au nord-ouest du pays

Dans la région nord-ouest du Cameroun, deux militaires ont été tués par des combattants séparatistes, ont annoncé ce mercredi, les autorités locales.

Les attaques des insurgés séparatistes qui mènent une guerre intermittente contre l’armée régulière au Cameroun se poursuivent dans les régions anglophones du pays. Ce mercredi, alors qu’ils escortaient la dépouille de l’un de leurs camarades tué, des soldats camerounais ont été attaqués par des combattants séparatistes au Mile 25 près de la ville de Wum dans le département de la Menchum, région du Nord-Ouest. Deux militaires ont été tués dans l’attaque.

« Les militaires escortaient la dépouille de l’un de leurs camarades tué quelques heures auparavant quand ils ont été attaqués sur l’axe routier entre Wum et Bamenda », chef-lieu de la région du Nord-Ouest, a précisé le préfet. « Quelques heures plutôt, les soldats étaient tombés dans une embuscade dans la même localité. Un militaire a trouvé la mort dans cette attaque. Donc c’est finalement deux corps qui arrivent dans la capitale du Nord-Ouest ce mercredi », a souligné Abdoullahi Aliou cité par l’Agence Anadolu.

Mardi, un autre soldat du Bataillon des troupes aéroportées (Bta) a perdu la vie au poste avancé d’Andeck dans le Nord-Ouest selon le gouverneur de la région, Adolphe Lélé Lafrique. Depuis 4 ans, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest anglophones du Cameroun sont en proie, à un sanglant conflit entre des groupes armés anglophones qui réclament l’indépendance des deux régions. Ce conflit a fait plus de 3000 morts et forcé plus de 700 000 personnes à fuir leur domicile d’après l’ONU.