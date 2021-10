C8 – TPMP: Cyril Hanouna ne veut pas voir sa tête sur le plateau de son émission

Invité sur le plateau de la chaîne RTL, ce mardi 05 octobre 2021, Cyril Hanouna est amené à répondre à quelques questions. L’animateur vedette a, en effet, déclaré qu’il était prêt à recevoir tous les candidats à la prochaine élection présidentielle française, sur le plateau de sa nouvelle émission, dénommée «Déjà à vous de voter», sauf…

À la faveur du lancement de sa nouvelle émission, dénommée «Déjà à vous de voter», sur C8, Cyril Hanouna a été reçu, ce mardi 05 octobre 2021, sur RTL. Sur les ondes du médias, l’animateur vedette a donné quelques précisons, quand aux profils de ceux qui pourraient être invités dans son nouveau programme. Hanouna, sur les ondes de RTL, dit ne pas avoir de soucis à recevoir Marine Le Pen ou encore Eric Zemmour dans son programme, mais une personne lui pose problème.

Dans ses propos sur le plateau de RTL, l’homme de la télé affirme avoir tourné casaque, quant aux invités sensibles qui pourraient intervenir sur le plateau de son nouveau projet. Au micro d’Yves Calvi, Cyril Hanouna se confie en ces termes : «Je pense qu’avant, je n’étais pas du tout armé pour les recevoir, que l’équipe que j’avais autour de moi ne l’était pas non plus. Aujourd’hui, j’ai une batterie de personnes qui peuvent […] amener des contradictions.»

Tout le monde, sauf…

Si l’animateur de la célèbre émission « TPMP », entendez « Touche pas à mon poste », est disposé à recevoir des invités de tout accabit, sur le plateau de son nouveau programme, des antivax aux « personnalités indésirables », l’homme trace, néanmoins, une ligne rouge : tous sauf Dieudonné.

Selon le très populaire présentateur de C8, l’humoriste franco-camerounais a poussé le bouchon trop loin, dans ses prises de position. À en croire Hanouna, l’humoriste a «eu des propos antisémites inadmissibles, des propos sur l’histoire incroyable qui me dérangent fortement». Et pour clore ses propos, Cyril Hanouna estime que Dieudonné n’est plus sur la liste de ses éventuels invités. «Je pense que c’est trop tard, je ne peux plus l’inviter.», a-t-il conclu.