Burkina – Niger: Kabore et Bazoum discutent des enjeux nationaux et sous-régionaux

Le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum a entamé depuis dimanche 17 octobre, une visite de travail et d’amitié au Burkina Faso. Ce lundi, il sera reçu par son homologue burkinabé pour discuter entre autres, du terrorisme et de la coopération entre les deux pays.

Pour une première fois depuis son élection à la tête du Niger, le président Mohamed Bazoum s’est rendu au Burkina Faso dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays frères. A Ouagadougou, il a échangé avec la diaspora nigérienne le dimanche 17 octobre 2021. Ce lundi, il va s’entretenir avec Roch Kaboré. Le renforcement de la coopération bilatérale est au menu des discussions de haut niveau entre les deux dirigeants avec un accent particulier sur des préoccupations en matière de défense et de sécurité.

Ce sujet d’intérêt commun sera abordé sous l’angle de la mutualisation des forces dans la « Zone des Trois Frontières » confrontée aux attaques terroristes, des questions sur le renforcement opérationnel de la force conjointe du G5 Sahel à la lecture du récent projet de réduction des effectifs de Barkhane annoncée par le président français Emmanuel Macron.

Le Niger et le Burkina Faso, deux pays amis et voisins entretiennent des relations historiques, économiques et culturelles séculaires que les présidents Mohamed Bazoum et Roch Kabore auront à raffermir davantage. Les deux chefs d’Etat vont animer ce lundi, après-midi, une conférence de presse pour donner plus de détails sur leur rencontre.