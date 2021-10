Burkina Faso: le nouveau chef d’état-major de l’armée annonce des mutations accélérées

Le nouveau chef d’état-major de l’armée burkinabè a été officiellement installé dans ses fonctions, le mardi 12 octobre 2021. Désormais le nouveau chef des Forces de Défense et de la Sécurité (FDS) au pays des hommes intègres, le général Gilbert Ouedraogo, a annoncé des mutations accélérées.

Nommé par le président Roch Kaboré le 6 octobre dernier, le général Gilbert Ouedraogo a été installé, mardi, dans sa nouvelle fonction. Selon le gouvernement burkinabé, le nouveau patron de l’armée aura à trouver la bonne stratégie pour la réorganisation des Forces de Défense et de la Sécurité afin de mener à bien, la lutte effrénée engagée contre le terrorisme. Cette mission parait bien claire pour le général Gilbert Ouedraogo, puisqu’il a annoncé après sa prise de fonction, des mutations accélérées qui sont en parfaite symbiose avec la mission à lui confiée par le gouvernement.

‘’Il nous faut peaufiner et accélérer la mutation des forces armées nationales en les réorganisant au double plan structurel et territorial pour les rendre plus réactives, opérationnelles et efficientes. C’est la vision qui m’anime en ce jour mémorable où je prends les rênes des FAN, convaincu que la réorganisation est l’une des conditions impératives de succès dans la lutte contre le terrorisme’’ a déclaré le Général Gilbert Ouedraogo.

Le nouveau chef de l’armée reconnait que ‘’l’idée d’une réorganisation dans une institution inquiète toujours au regard de l’enjeu de positionnement qu’elle impliqué’’ mais il a rassuré les officiers, sous-officiers, gendarmes, aviateurs et militaires du rang des FAN ‘’qu’ils seront les principaux bénéficiaires de cette réorganisation’’. ‘’ Elle vous offrira un outil performant et adapté à la lutte contre le terrorisme et plus d’alternatives’’ , a-t-il annoncé.

Le Burkina Faso est confronté aux attaques terroristes depuis 2015. Plusieurs régions du pays sont sous l’emprise des djihadistes qui ne cessent de révéler leur force de frappe particulièrement meurtrière. Le pays compte 1 423 378 personnes déplacées internes à la date du 31 août 2021, selon le ministre burkinabé en charge de l’Action humanitaire, Laurence Ilboudo. «1 423 378 personnes déplacées internes, accueillies dans 274 communes réparties dans toutes les 13 régions du pays », a détaillé le ministre Ilboudo.