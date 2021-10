Burkina Faso – l ‘opposition grandit: le torchon brûle entre le PDC et Roch Kaboré

Le président burkinabé Roch Kaboré ne pourra plus compter désormais sur le parti pour le développement et le changement (PDC). Ce parti allié, a annoncé mardi, son retrait de la mouvance présidentielle, optant ainsi pour le camp de l’opposition.

Le président du parti pour le développement et changement (PDC), Fadel Abdel Aziz Sereme, a, dans un communiqué qu’il a signé, annoncé mardi, le retrait de son parti de la mouvance présidentielle qui soutenait le président Roch Kaboré. « Par la présente, je viens porter à votre connaissance le retrait du PDC de la majorité présidentielle et son appartenance dès à présent, à l’opposition politique du Burkina Faso », indique le communiqué.

Le document ne mentionne pas les raisons de cette décision prise par le bureau politique du parti pour le développement et changement (PDC). Le PDC a été un soutien dans la réélection du président Roch Kabore. Réélu avec la majorité présidentielle dès le premier tour du scrutin présidentiel, le chef de l’Etat avait notamment promis de rétablir la sécurité dans les zones en proie à l’insécurité. Mais force est de constater qu’en dépit de cette promesse, la situation reste inchangée et le terrorisme ne cesse d’étendre ses tentacules.

Sensible, Kabore joint l’acte à la parole

Dire que le président Roch Kabore est resté insensible aux cris de détresse de ses pauvres populations serait exagéré. Outre ses discours déterminés, le patron de Kosyam a joint l’acte à la parole. Il y a quelques mois, il a comblé une partie de l’attente de l’opposition et de sa population, en procédant au remaniement ministériel de son gouvernement. Il avait alors opéré des changements visibles aux postes stratégiques de la Défense.

Récemment, un nouveau chef d’état major a été nommé avec pour mission principale de redynamiser les troupes afin de produire des résultats probants dans la lutte contre le terrorisme. Le financement des Forces de défenses et de Sécurité du pays est aussi l’une des préoccupations majeures que le chef de l’Etat entend accomplir le plus tôt possible.