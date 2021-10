Burkina: affrontements entre civils et militaires pour une femme, 11 personnes blessées et une autre en coma

Pour une affaire de femme, des militaires et des civils se sont livrés un combat dans la ville de Po, au Burkina Faso. Le bilan des affrontements fait état de 11 personnes blessées graves et une personne en coma.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du lundi à ce mardi 12 octobre 2021. Pour une affaire de femme, des jeunes militaires ont malmené des habitants du secteur 6 de la ville de Po et auraient même violenté le procureur de Pô, des gendarmes et des policiers qui étaient dans la zone.

«Une jeune dame qui travaille dans une station d’essence de la ville de Pô, attendant son mari devant la boutique de ce dernier pour son anniversaire, a été approchée par un soldat qui voulait la draguer. Mais les frères du mari de la dame ont informé le courtisan qu’elle était mariée», raconte une source proche de la famille du mari, qui ajoute que le soldat a répliqué « qu’il s’en foutait et c’est là que le frère a envoyé le militaire au sol».

Selon les informations rapportées par nos confrères de radio omega, de retour au camp, les soldats ont organisé une descente musclée sur les lieux de la défaite de leur camarade. Bilan, 11 blessés graves et le mari de la femme est dans le coma, précise le média. «Actuellement, tout Pô est debout et réclame l’affection de tous les militaires. Les élèves ont vidé les classes et ont dressé des barricades partout», a confié un témoin cité par la source.