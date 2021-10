Brexit: passeport désormais obligatoire pour les Européens à destination du Royaume-Uni

À compter de ce vendredi 1er octobre 2021, à cause du Brexit, les Européens à destination du Royaume-Uni doivent désormais présenter leur passeport, nous informe France 24. Fini donc, l’époque de la carte d’identité.

Cette nouvelle a été annoncée, il y a un an, dans le cadre de la mise en place effective du Brexit. En effet, à compter de ce vendredi 1er octobre 2021, les Européens doivent montrer patte blanche, en présentant leur passport, avant de franchir les frontières britanniques.

Cette mesure permet « d’empêcher les bandes criminelles organisées »

La carte d’identité laisse désormais place au passeport, pour tout citoyen européen ou suisses, voulant se rendre au Royaume-Uni. Cette mesure entre dans la droite ligne du durcissement promis dans la feuille de route du Brexit.

Dans un communiqué officiel, la ministre britannique de l’Intérieur, Priti Patel, cité par France 24, affirme que ce changement permettra « d’empêcher les bandes criminelles organisées et autres personnes d’abuser du système », car les cartes d’identité constituent, dit-il, un document « non sécurisé », et de poursuivre que « nous devons sévir contre les criminels qui cherchent à entrer illégalement dans notre pays en utilisant de faux documents ».

Priti Patel déclare que la suppression de la carte d’identité, comme document à présenter pour l’entrée sur le territoire britannique, va permettre à Londres, non seulement de contrôler le flux migratoire, mais aussi d’assurer la sécurité des citoyens britanniques. « En mettant fin à l’utilisation de ces cartes d’identité non sécurisées, nous renforçons notre frontière et répondons à la volonté du peuple de reprendre le contrôle de notre système d’immigration », a-t-elle ajouté.

Il faut noter que cette mesure offre quand même une brèche, d’une part, aux ressortissants irlandais, et, d’autre part, aux citoyens européens ou suisses, disposant d’un certificat de résidence, provisoire ou non. Ceux-ci peuvent donc continuer par aller et venir avec leur carte d’identité. Toutefois, ils ne pourront plus bénéficier de cette dérogation après le 31 décembre 2025.