Bon plan: achetez Windows 10 à moins de 5.000 FCFA et profitez gratuitement de Windows 11

La sortie de la version 11 de Windows est imminente. Pour en profiter gratuitement, il vous suffit d’acheter Windows 1O. Et la version 10 du logiciel ne coûte que… 07 Euros, soit 5.000 FCFA, selon le site spécialisé dans les questions de technologie, 01NET.

Pour ceux qui disposent déjà d’une licence valide de Windows 10 sur un PC récent, vous n’avez plus rien à craindre. Avec Keysoff, vous pouvez obtenir la prochaine version de l’application, Windows 11, à un prix défiant toute concurrence.

@ 01NET

Windows 11 est déjà disponible en bêta publique (c’est-à-dire en version d’essai), avant son lancement officiel, le 5 octobre. Avec une nouvelle interface, un Microsoft Store amélioré, des gains de performance pour les jeux et la compatibilité avec les apps Android, Windows 11 viendra bousculer notre façon de faire habituelle !

Une occasion à saisir pour ceux qui ne disposent pas d’une licence valide de Windows 10

La mise à jour gratuite vers Windows 11 sera proposée à tous les PC éligibles et disposant d’une licence valide de Windows 10, et ce déploiement se poursuivra au cours de l’année 2022. Si vous n’avez pas une telle licence, avec Keysoff.com, vous pourrez en disposer au prix le plus bas garanti de 07 euros (soit 5.000 FCFA), avec de grosses remises sur des licences et des clés CD 100% authentiques. Profitez de ces offres spéciales sur Windows 10, Microsoft Office et d’autres logiciels.