Bohicon: un braqueur tire sur un « zémidjan » à Lissazoun et emporte sa moto

Un conducteur de taxi moto communément appelé « Zémidjan » a été victime d’un braquage ce mardi 12 Octobre 2021. Touché au dos par une balle, le conducteur perd l’équilibre et tombe de la moto. Après avoir atteint leur cible, les présumés braqueurs se sont volatilisés en emportant la moto de leur victime.

La détermination des forces de l’ordre n’empêche pas les hors la loi de poursuivre leur sale besogne en mettant à l’épreuve la sécurité des personnes et de leurs biens. Ce malheureux conducteur de taxi moto qui se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment a donc encore fait les frais ce mardi 12 Octobre 2021 de ces divorcés sociaux.

Selon les informations, le braquage a eu lieu sur la voie de Lissazoun, dans la Commune de Bohicon.

Le conducteur est allé en effet déposé une cliente dans ce quartier de la ville carrefour et c’est au retour qu’il fut attaqué par les braqueurs. Il roulait lentement sa moto quand soudain il reçoit un coup au dos. Il perd l’équilibre et tombe de la moto. Avant de se rendre compte qu’on venait de tirer sur lui, son agresseur fit son apparition et s’empare de la moto avant de disparaître dans la nature.