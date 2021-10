Biens culturels: le Bénin prêt à accueillir ses 26 œuvres d’art des mains de la France

Le gouvernement béninois a annoncé ce mercredi 20 octobre, que le pays a pris toutes les dispositions, aussi bien aux plans juridique, infrastructurel qu’en matière de renforcement de capacités des conservateurs et spécialistes du patrimoine, pour entrer en possession de ses 26 œuvres des trésors royaux qui seront rapatriées de France.

Le Conseil des ministres tenu sous l’égide du président Patrice Talon ce mercredi, a pris acte d’un compte-rendu relatif à la restitution, par la France, de vingt-six œuvres (26) des trésors royaux d’Abomey au Bénin. Selon le compte-rendu, « la restitution formelle desdits œuvres interviendra à la suite de la semaine culturelle du Bénin au Musée du Quai Branly-Jacques Chirac ».

La semaine culturelle conjointement proposée par le Bénin et la France, aura lieu du 26 au 31 octobre 2021. A cette occasion, les 26 œuvres des Trésors royaux restituées au Bénin seront présentées au public avant leur retour au pays. Parlant de retour au pays desdits biens culturels, le Bénin dit avoir pris toutes les dispositions idoines pour la réussite du processus. « Dans cette perspective, le compte rendu d’étape des démarches et formalités substantielles à accomplir révèle que notre pays a pris toutes les dispositions, aussi bien aux plans juridique, infrastructurel qu’en matière de renforcement de capacités des conservateurs et spécialistes du patrimoine« , rassure-t-on, dans le compte-rendu lu au Conseil des ministres.

En sus, le Conseil a instruit les ministres chargés du dossier, de poursuivre les préparatifs relatifs à l’organisation des autres manifestations prévues dans le cadre du retour desdites œuvres, en symbiose avec le compte rendu sus-cité et conformément à la vision du Gouvernement pour le secteur muséal notamment.