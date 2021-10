Bénin: Wilfried Léandre Houngbédji fait un aveu sur Frère Hounvi, le chroniqueur « fantôme »

Le chroniqueur, activiste politique, connu sous le pseudo Frère Hounvi a séduit le Porte-parole du gouvernement par sa plume. Wilfried Léandre Houngbédji a reconnu ce vendredi 08 octobre, lors d’une rencontre avec la presse, que l’activiste a une bonne plume, mais n’en fait pas véritablement bon usage.

Frère Hounvi, le chroniqueur « fantôme » a un admirateur au sein de l’équipe du président Patrice Talon. Il s’agit du Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement, Porte-parole du Gouvernement du Bénin (SGAG-PPG), Wilfried Léandre Houngbédji. « Je vais vous dire une chose, j’aime sa plume. Je trouve qu’il a de la qualité… », a-t-il avoué.

Le Porte-parole du gouvernement reconnaît la qualité de la plume du chroniqueur opposant, mais porte des gangs sur la finalité de ce que Hounvi propose. Pour Wilfried Léandre Houngbédji, ce web-activiste, qui ne cesse de tirer à boulets rouges sur le gouvernement, verse trop dans la calomnie et la médisance. « Je trouve qu’il a de la qualité, mais je l’applaudirais des pieds et des mains si malheureusement sa plume ne trempait à l’encre de la calomnie et de la médisance, souvent pour faire sensation, pour faire le buzz », a confié le Porte-parole du gouvernement.

« Que sa plume mouille moins dans l’encre de la calomnie et de la médisance »

Wilfried Léandre Houngbédji demande à Frère Hounvi de moins tremper sa plume dans l’encre de la calomnie et de la médisance. « Vous pouvez lui dire qu’il a un admirateur, Wilfried Léandre Houngbédji, mais qui demande que sa plume mouille moins dans l’encre de la calomnie et de la médisance. C’est ce que je pense, je pense qu’il a une belle plume, mais après qu’est ce qu’on en fait ? », s’interroge-t-il.

Dans une mesure donnée, le Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement semble comprendre l’attitude de Hounvi dont la plume ne fait pas cadeau au régime. « Celui dont vous parlez, c’est un activiste politique, et en tant que tel, il a ses intérêts, il y a les intérêts de l’équipe à laquelle il appartient qu’il peut faire valoir », a-t-il dit.

Les chroniques en date de Frère Hounvi qui ont fait réagir Wilfried Léandre Houngbédji, concernent l’affaire 2,5 tonnes de cocaïne. Dans un enregistrement audio qui a fait le tour des réseaux sociaux, Frère Hounvi a traité le Porte-parole du gouvernement de « menteur », pour n’avoir pas dit, selon lui, toute la vérité sur la saisie de cette grosse quantité de stupéfiants.