Bénin vs Tanzanie: voici le onze entrant des Écureuils

A quelques heures du match retour entre la Tanzanie et le Bénin, dans le cadre des éliminatoires de la coupe du monde 2022, Michel Dussuyer a publié le onze entrant de son équipe. On retient de la composition que Mounié, Gomez et Poté se positionnent devant pour bousculer la défense adverse.

Les Écureuils du Bénin affrontent la Tanzanie en match retour ce dimanche 10 octobre 2021 au Stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou à 14h. Le onze entrant dévoilé par le sélectionneur Michel Dussuyer est bien entendu sans Jodel Dossou, exclu de l’équipe pour « faute lourde ».

Avec deux victoires et un nul en trois sorties, le Bénin est actuellement premier dans le groupe J avec 7 points, devant la RDC (5 points), la Tanzanie (4 points) et Madagascar qui ferme la marche avec zéro point.