Bénin: victime d’insultes et de menaces, Jodel Dossou met en garde ses détracteurs

Exclu de l’effectif des Écureuils à la veille du match Bénin VS Tanzanie, le milieu offensif Jodel Dossou ne supporte plus les commentaires insultants et dégradants à son sujet. Dans un message posté sur sa page Facebook ce dimanche 17 octobre 2021, l’international béninois met en garde et promet ne pas rester indéfiniment sans réaction.

Sanctionné par le sélectionneur Michel Dussuyer pour « faute grave », Jodel Dossou n’a malheureusement pas joué le match Bénin VS Tanzanie, qui s’est soldé par la défaite du Bénin (1-0). Depuis l’annonce de la sanction, le joueur fait objet de commentaires acerbes, désobligeants et à la limite, insultants. « Depuis quelques temps, j’ai le regret de constater la croissance de commentaires et propos insultants, inacceptables et menaçants sur mes réseaux sociaux et d’autres canaux par des individus malintentionnés », fait-il remarquer.

Ce sont des comportements que personne n’accepterait. Avant d’être footballeur je suis également un simple humain avec ces droits et qui mérite d’être traité avec un minimum de respect tout comme ma famille. Jodel Dossou

Le milieu offensif béninois est conscient qu’étant joueur il doit faire face à des critiques, mais là, il semble en avoir mare. « En tant que sportif professionnel au service de mon club et de mon pays, essuyer des critiques fait partie du métier. J’en suis conscient et j’assume car, aucune œuvre humaine n’est parfaite. Mais, ce n’est pas une raison pour balancer des propos déplacés à mon égard ou vis-à-vis de ma famille », a écrit Jodel Dossou, visiblement en colère.

Profondément touché par la vague d’attaques sur les réseaux sociaux, il ne compte plus laisser passer les agissements de ses détracteurs. « Je ne saurai rester insensible aux écarts envers ma personne ni mon cercle proche. Je ne pourrai rester sans réactions légitimes. Les autorités compétentes sont déjà alertées à cet effet. Chacun a le droit d’avoir son avis mais pas rabaisser ou salir son prochain », a-t-il conclu.

Les réelles raisons qui justifie la suspension du joueur ne sont pas encore jusque-là connues. L’entraineur avait juste parlé de « faute lourde ». Sur les réseaux sociaux, une affaire de « libido » s’est vite répandue à propos du joueur. Selon les auteurs de cette thèse, Jodel Dossou serait sorti tard la nuit en compagnie d’une femme, alors qu’ils avaient été tous interdits de sortie de leur hôtel. C’est d’ailleurs en se basant sur cette version non officielle que les internautes s’attaquent au joueur.