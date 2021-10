Bénin : une fille ligotée et sauvagement flagellée par son père à Cotonou

Un père de famille a ligoté et bastonné sauvagement sa fille à Akpakpa dans la commune de Cotonou. Il lui reproche de fréquenter des garçons. Les images macabres de cette violente scène suscitent l’indignation sur la toile.

Un père de famille identifié comme K. D. N. a infligé un violent châtiment corporel à sa fille, une adolescente en classe de 5ème. Selon les informations parvenues à BENIN WEB TV, la victime L. K., en classe de 5ème n’a pas repris les classes cette année. En attente d’apprentissage, son père la soupçonne de fréquenter des garçons. Pour dissiper ce doute, le géniteur a alors ligoté sa fille aux fins de la punir et de lui arracher de force des informations.

Alors qu’elle se faisait battre, l’adolescente suppliait son père de toutes ses forces. « Père , je vais parler, pardonnez-moi SVP », pouvait-on entendre dans les éléments de preuves reçus par BENIN WEB TV. Mais très en colère, le père ne voulait rien entendre. Dans les images macabres de la vidéo de cette scène que BENIN WEB TV se garde de publier, le corps de la fille notamment son dos est couvert de bleu.

Un habitué des faits

Les parents de la fille se sont séparés il y a à peine 6 mois pour violence verbale voire physique, abandon de foyer et fuite de responsabilité conjugale. Après leur séparation, le père de famille a épousé, d’après nos sources, une autre femme qui loge dans la même concession que ses aînés ainsi que celle victime de cet acte de barbarie.

Les mêmes sources informent que sa première femme vit à Calavi et lui à Cotonou (quartier minontchou). Pour l’heure, le commissariat de minontchou est informé et a ouvert une enquête pour retrouver le père de famille qui doit répondre des faits de barbarie, coups et blessures volontaires sur sa fille L; K.