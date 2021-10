Bénin: un présumé voleur brûlé vif à Gbira dans la Commune de Parakou

Dans la nuit du mercredi 20 au petit matin du Jeudi 21 Octobre, un conducteur revenant de la fête de la Gaani à Nikki, a échappé à un braquage. Arrivé à la hauteur de Gbira dans la Commune de Parakou, il a été pris dans les embuscades de deux jeunes hommes qui ont tenté de lui arracher la voiture. Grâce à la promptitude des populations environnantes, les deux braqueurs ont été mis en déroute et l’un passé au supplice du feu.

Suite aux cris d’alerte de la victime, les riverains sont sortis pour venir à son secours. A la vue des populations, les deux braqueurs ont pris la poudre d’escampette abandonnant leur moto. Selon les faits tels que relayés par l’organe, à la vue du véhicule de la victime, les deux jeunes hommes qui avaient garé leur moto ont simulé une panne. Arrivé à leur hauteur, le conducteur du véhicule a ralenti. L’un des présumé braqueur lui demanda l’heure qu’il faisait.

Au moment où le conducteur du véhicule les renseignait sur l’heure, l’un ouvrit la portière et l’extirpa du véhicule. Le conducteur qui arc-boutait a enlevé la clé de contact et s’est mis à crier pour appeler de l’aide. Pour le maîtriser, les deux présumés braqueurs ont fait sortir leur pistolet et couteau. Mais l’alerte lancé par le conducteur a porté son fruit.

Malgré l’heure tardive, les riverains sont sortis obligeants les deux larcins à prendre la clé des champs abandonnant dans leur fuite leur moto. Le lendemain l’un d’eux revient sur le lieu du crime espérant retrouver sa moto. Mais il sera identifié par les populations qui se sont jetés sur lui avant de le brûler vif.