Bénin: un père de famille arrêté pour violences conjugales à Abomey-Calavi

Un homme, âgé de 42 ans est gardé à vue pour violences conjugales. Il a été appréhendé dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 octobre 2021 suite à une altercation avec sa femme. Les faits se sont déroulés dans la commune d’Abomey-Calavi.

Un conducteur de taxi-moto, accusé d’avoir fait violence sur sa femme, est actuellement dans les mailles de la police républicaine. Selon les informations rapportées, l’intéressé n’aurait pas laissé l’argent à sa femme pour la popote, mais à son retour, il a demandé à manger. Une chaude discussion est née à la suite de cette demande que la femme a jugé paradoxale.

Selon les faits rapportés par l’ONG FND, à la demande du mari, la femme a fait savoir qu’il n’avait rien préparé et que l’argent qui lui reste est réservé pour le petit déjeuner des enfants le lendemain. Dans la foulée, le mari aurait tenté d’envoyer l’un de ses enfants lui prendre de « l’akassa » à crédit chez une dame dans le quartier. La femme se serait opposée compte tenu de l’heure tardive.

Au cours de l’altercation, l’homme aurait menacé sa femme et ses enfants avec un coupe-coupe avant de les expulser de la chambre. Sur les images des faits, on constate que la mère des enfants porte une blessure à la main, avec du sang qui coulait. Informés, des éléments de la police républicaine se sont portés sur les lieux. Le mari a été interpellé et gardé à vue.