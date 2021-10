Bénin: un militaire en service à la Présidence accusé de viol à Calavi

Un nouveau cas de viol signalé dans la commune d’Abomey-Calavi, au quartier Houèdo. De sources concordantes, le violeur présumé est un militaire en service à la Présidence de la République du Bénin.

Les faits remontent en septembre 2021. Selon le récit rapporté par l’ONG FND, le mis en cause est un locataire de la victime et fonctionnaire à la Présidence. Il aurait profité de l’absence des frères de la victime et de son épouse commettre l’acte.

Pendant que les frères de la victime et l’épouse du mis en cause étaient tous absents à la maison, il aurait sollicité la victime pour lui puiser de l’eau. Pendant que celle-ci posait le seau d’eau devant la porte du mis en cause, il l’aurait tiré de force dans la chambre et l’aurait violé. Il aurait même menacé la victime après avoir commis son forfait. Cellule de communication de l’ONG FND.

Suite aux déclaration de la victime, une élève du CEG Houèdo, une plainte a été déposée au commissariat, mais jusque là, elle restée sans suite. « Après deux convocations sans suite, le commissariat aurait orienté le dossier vers le service du mis en cause. Jusqu’à présent aucune suite n’est encore donné au dossier. La première convocation lui a été délivrée depuis le 18 Septembre 2021 », a confié la Cellule de communication de l’ONG FND.