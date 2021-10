Bénin: un médecin et un aide-soignant déposés en prison pour exercice illégal en pharmacie

Deux personnes sont placées sous mandat de dépôt par le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) pour exercice illégal de la profession de pharmacien. Il s’agit d’un médecin et d’un aide soignant.

L’exercice illégal en pharmacie est un infraction passible de peine d’emprisonnement en République du Bénin. Deux individus viennent de l’apprendre à leur dépens. Il s’agit d’un médecin et d’un aide soignant qui séjournent depuis le mardi 12 Octobre 2021 à la prison civile de Missérété.

Interpellés par la brigade économique et financière d’Agblangandan à Cotonou, le médecin de 39 ans et l’aide soignant un peu moins jeune sont présentés au procureur spécial près la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Après audition, les deux sont placés sous mandat de dépôt et poursuivis pour exercice illégal en pharmacie. Ils séjournent désormais à la prison civile de Misséérété en attendant l’ouverture de leur procès.